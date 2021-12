Final de semana marcado por cinco assassinatos em Feira

Cinco pessoas foram assassinadas entre sábado, 9, e a madrugada de segunda-feira, 11, em Feira de Santana. As vítimas, todas do sexo masculino, foram mortas a tiros, aumentando para 13 o número de crimes este mês na cidade e 281 assassinatos no ano. Todos os crimes estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios (DH) que informou que três já foram elucidados. Um dos crimes foi praticado por um policial militar que trabalha na 10ª Companhia Independente da PM em Candeias.

O autônomo Wendel Santana dos Santos 36 anos, foi morto com um tiro no pescoço na noite de domingo em um bar na Avenida Maria Quitéria. O autor do disparo foi o policial militar Samuel Santos Freitas, lotado na 10ª, Cia em Candeias. De acordo com informações de testemunhas, a vítima teria discutido com a esposa dentro do estabelecimento e o policial tentou intervir, o que gerou uma discussão e logo depois o disparo, que matou a vítima instantaneamente.

"Ele chegou a tentar agredir a esposa e o policial entrou no meio. Houve troca de ofensas e o rapaz deu um soco no rosto do policial, que não gostou e atirou nele. Foi um corre-corre danado no local", contou uma testemunhas que estava no bar.

A versão de que a vítima tenha agredido o policial não foi confirmada por amigos que acompanhavam o autônomo e pela polícia. "Não houve soco nenhum, apenas o Wendel mandou ele não se intrometer e ele não gostou, atirando. Tanto que o tiro foi dado quando ele estava de lado, o que comprova a traição", contou um amigo da vítima, que preferiu não ser identificado.

O delegado Ricardo Brito, coordenador da 1ª Coorpin, informou que, em depoimento, o policial informou que estava no bar em companhia de uma jovem e que a vítima teria mexido com a mesma, o que deixou o policial irritado. "Ele então puxou a arma e atirou. Não há informação de que houve agressão da vítima contra o policial", informou.

Preso por policiais militares, Samuel Freitas foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado para o Batalhão de Choque em Lauro de Freitas.O comandante do Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL), coronel Adelmário Xavier, informou que o policial está na PM desde 2011 e que a corregedoria da corporação irá apurar a conduta do policial.



OUTROS

Na madrugada deste domingo dois homens que estavam em uma motocicleta assassinaram Jóelio de Brito Santana, 41 anos. O crime aconteceu no bairro Rua Nova. Uma jovem que estava em companhia da vítima, identificada como Fraciele Silva, foi atingida na perna e está internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Segundo familiares, a vítima era usuária de drogas e eles acreditam que esta tenha sido a motivação para o crime.

A DH ainda registrou a morte de Silvinho Ramos de Souza, 25 anos, no bairro Aviário na tarde de domingo e de Natanael Sales Santana, 20 anos morto com vários tiros no bairro Queimadinha na noite de sábado. Ainda no sábado, foi morto no quintal de sua casa no bairro Mangabeiras, Roberto Souza dos Santos Júnior, 29 anos.

