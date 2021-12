Final de semana deverá ter céu encoberto e chuvoso na BA

O final de semana deverá ter céu encoberto e chuvoso em grande parte da Bahia, segundo previsão do Serviço de Meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). As condições climáticas no estado continuam sendo influenciadas pelos elevados índices de temperatura e umidade do ar.

Além do calor (típico do início do outono), nas regiões Oeste, São Francisco e parte da Chapada Diamantina e Sudoeste, é a umidade vinda da região Amazônica que também intensifica as chuvas. Já na região Sul, o que provoca o tempo chuvoso é a umidade vinda do Oceano Atlântico.

Em algumas localidades, tanto da região Oeste quanto do São Francisco, também há possibilidade de que as chuvas venham acompanhadas de trovoadas, principalmente no final da tarde e durante a noite.

Por outro lado, a massa de ar quente e seco (mesmo enfraquecida) continua predominando nas regiões Norte e Nordeste da Bahia, deixando assim, o céu ensolarado e com poucas chances de ocorrer chuvas.

No entanto, a partir do domingo, 30, essas chances aumentam, principalmente, na região Norte. Mesmo perdendo força, a atuação dessa massa de ar mantém nessas regiões as temperaturas mais elevadas do Estado, com máximas podendo chegar aos 35°C.

Recôncavo

Para o Recôncavo baiano, o tempo continua sendo influenciado pelos ventos úmidos que sopram do Oceano Atlântico, deixando o céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas e em áreas isoladas.

As maiores chances de ocorrência dessas chuvas são para as localidades mais próximas ao litoral, a exemplo da cidade de Salvador e região metropolitana, onde as temperaturas deverão oscilar entre 22ºC (mínimas) e 32ºC (máximas).

