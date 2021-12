Fim do horário de verão altera funcionamento de bancos no interior da Bahia

O horário de verão que acaba às 23h59, deste sábado 18, vai alterar o funcionamento das agências bancárias do interior da Bahia a partir desta segunda-feira, 20. As agências, que estavam abrindo às 9h e fechando às 15h, voltam a funcionar em horário local, das 10h às 16h.

As unidades bancárias localizadas na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) não sofrerão alterações no funcionamento.

O cidadão deve ficar atento, ainda, à programação de TV e horários de voos de alguns destinos, que também serão alterados.

Estados

Os estados que deverão ajustar os ponteiros dos relógios neste sábado, 18, à meia-noite, são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do DF.

O horário de verão no Brasil foi adotado pela primeira vez em 1931, mas foi em 1985 que a mudança passou a ser anual - geralmente, começando em outubro e terminando entre fevereiro e março.

