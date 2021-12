Fim de semana terá tempo quente e chuvoso na Bahia

O final de semana terá céu encoberto e chuvoso em grande parte do estado da Bahia, conforme previsão do Serviço de Meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

As condições do tempo no estado continuam sendo influenciadas pelo calor - normal no inicio do outono -, mas também pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e dos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico.

Nas regiões do Recôncavo, Nordeste e Chapada Diamantina, quem atua com mais frequência é a umidade vinda do Oceano Atlântico que, somada a temperaturas de até 34°C (máxima), deverá contribuir para intensificar as chuvas.

Além disso, no final da tarde e durante a noite não se descarta a possibilidade de ocorrer chuvas fortes acompanhadas de trovoadas, assim como na região Norte e na faixa centro-norte das regiões Oeste e São Francisco.

Para as regiões Sul, Sudoeste e faixa centro-sul das regiões Oeste e São Francisco, o predomínio é de céu com poucas nuvens. Mesmo assim, no final da tarde e durante a noite há possibilidade de ocorrer chuvas fracas.

Mesmo com a previsão de tempo quente para a maior parte do Estado, em algumas localidades são esperadas temperaturas mais amenas, a exemplo das áreas serranas das regiões da Chapada Diamantina e Sudoeste, onde as mínimas poderão chegar aos 18ºC.

Para a cidade de Salvador e região metropolitana, onde as temperaturas se mantêm elevadas (com máximas de até 31°C), também são os ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico que continua predominando. Com isso, a previsão é de céu encoberto e chuvoso na maior parte do período.

