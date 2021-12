Fim de semana terá céu encoberto e chuvoso na Bahia

O fim de semana deverá ter céu encoberto e chuva na maior parte da Bahia, informou, nesta quinta-feira, 6, o Serviço de Meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O clima continua sendo influenciado pelos elevados índices de temperatura e de umidade do ar.

Os volumes mais significativos de chuva estão previstos para as regiões Oeste e São Francisco, devido à umidade vinda da região Amazônica associada às altas temperaturas que deverão oscilar entre máximas de 33°C e 35°C.

Conforme o Inema, é no final da tarde e durante a noite quando estas chuvas poderão ocorrer com mais frequência.

Para as regiões Norte e Nordeste, onde também são esperadas temperaturas elevadas (até 35°C), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas.

Esta é a mesma previsão para as regiões da Chapada Diamantina e Sudoeste, onde, durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, deverão ser registradas as menores temperaturas do Estado (16°C).

Litoral

Para as localidades mais próximas ao litoral, que abrange as regiões do Recôncavo e Sul, o tempo será influenciado pela umidade vinda do Oceano Atlântico associada a temperaturas de até 33°C, o que manterá o céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas.

Em Salvador e região metropolitana, as chuvas serão mais frequentes no início da noite e nas primeiras horas da manhã.

Radiação

Entre sexta-feira, 7, e domingo, 9, deverá haver elevação a incidência da radiação solar e, consequentemente, dos Índices de Radiação Ultravioleta (IUV's) - como é característico do verão.

Os índices deverão variar de 12 a 13 - classificados na categoria "Extrema" pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Portanto, deve-se ter cuidado quanto à exposição prolongada a radiação solar, principalmente, nos horários das 10 às 16 horas, quando os efeitos danosos à saúde são maiores.

Para minimizar os danos, recomenda-se o uso de protetor/filtro solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves.

