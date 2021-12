Fim de semana será chuvoso na Bahia

Os próximos dias, incluindo o fim de semana, serão de tempo chuvoso, segundo previsão meteorológica do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgada nesta quinta-feira, 21. Mesmo com a chuva, vão predominar temperaturas elevadas em Salvador e Região Metropolitana; com mínimas de 24°C e máximas de 33°C.

Segundo o instituto, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que vem atuando há vários dias, vai manter o céu encoberto em todo o Estado. No oeste do estado a chuva pode vir acompanhada de trovoadas, típicas do verão.

Nas regiões Nordeste e Recôncavo, os ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico também vão influenciar o tempo, deixando o céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas.

Radiação Ultravioleta

Estão previstos para o período entre esta sexta-feira, 22, e o domingo, 24, Índices de Radiação Ultravioleta (IUV's) entre 13 a 14, classificados na categoria "Extrema".

O Inema lembra os cuidados quanto à exposição prolongados a radiação solar, principalmente, nos horários das 10h às 16h quando os efeitos danosos a saúde são maiores: uso de protetor/filtro solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves.

adblock ativo