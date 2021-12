Fim de semana deverá ter tempo quente e chuvoso na Bahia

O final de semana na Bahia deverá ter mudanças significativas nas condições climáticas, com tempo quente e chuvoso, típico do verão, segundo informou, nesta sexta-feira, 22, o Serviço de Meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

No sábado, 23, predomina a massa de ar quente e seco, o que mantém o céu ensolarado e com poucas chuvas na maior parte do estado. Já no domingo, 24, quem deve influenciar o tempo é uma frente fria, que avança pelo sudeste brasileiro e sul baiano, aumentando a nebulosidade e as chances de ocorrer chuvas.

De acordo com o Inema, além dessa frente fria, o calor somado à umidade que vem da região amazônica também deverá contribuir para intensificar as chuvas, principalmente nas regiões oeste, São Francisco, Chapada Diamantina, sudoeste e sul, que poderão vir acompanhadas de trovoadas.

Já nas regiões norte e nordeste da Bahia, também há previsão de chuvas, mas com menor intensidade.

Mesmo com essa previsão de chuvas, as temperaturas continuam elevadas em toda a Bahia, sendo que os maiores índices são esperados para as regiões Oeste, São Francisco, Sudoeste e Norte, onde as máximas deverão variar entre 35°C e 37°C. Nas demais regiões, a máxima ficará abaixo dos 34°C.

Recôncavo

Para o Recôncavo, onde as temperaturas também serão elevadas (com mínima de 19°C e máxima de 32°C), é a umidade vinda do Oceano Atlântico que ainda influencia o tempo nos próximos dias. O céu deve se manter nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas fracas.

Conforme o Inema, essas chuvas serão mais frequentes durante a noite e nas primeiras horas da manhã, sendo que as maiores chances de ocorrência são para as localidades mais próximas ao litoral, a exemplo da cidade de Salvador e Região Metropolitana.

Radiação

Ainda segundo o Inmet, a aproximação da estação do verão no Hemisfério Sul indica elevação na incidência da radiação solar e, consequentemente, dos Índices de Radiação Ultravioleta (IUV's).

A elevação é prevista para o período de 22 (sexta-feira) a 24 (domingo), quando deverão variar de 12 a 13, que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) fazem parte da categoria de intensidade "Extrema".

Com isso, os cuidados quanto à exposição prolongada à radiação solar devem ser redobrados, principalmente, nos horários das 10h às 16h quando os efeitos danosos são maiores. Para isso, recomenda-se o uso de protetor solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves.

