Fim de semana: boletim da SSP contabiliza 15 homicídios em Salvador e RMS

O boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), referente a sábado, 11, e domingo, 12, registrou 15 homicídios em Salvador e em cidades vizinhas. Além da capital, cinco casos foram registrados pela polícia em Camaçari, Simões Filho e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os registros na capital baiana foram nos bairros de São Marcos, Mata Escura, Pernambués, Uruguai, Jardim Santo Inácio e Engenho Velho de Brotas. Todas as vítimas identificadas são do sexo masculino: Luiz Fernando da Silva Junior (Jardim Santo Inácio), José Antônio Sales dos Santos e Edivaldo Ribeiro dos Anjos (ambos em Camaçari), Alex Paulo Goes de Souza e Emanuel Santos Nascimento (em Pernambués), Luan da Silva dos Santos (Mata Escura), Adriano Jorge da Silva (Lauro de Freitas), José Ailton Santos Junior (Simões Filho) e o adolescente M C de O P, de 15 anos (Camaçari).

Seis pessoas tiveram a identidade ignorada. Também foram registradas três tentativas de homicídio nos bairros de Brotas, Plataforma e Boiadeiro, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Os casos serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e delegacias territoriais.

