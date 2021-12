Filme sobre caso de Monte Santo será exibido quarta e quinta

Exatamente um mês após a captação de imagens, o documentário Ser-Tão Inocente: As Crianças de Monte Santo será exibido pela primeira vez na Bahia nestas quarta (às 20h, no Cine XIV, Pelourinho) e quinta-feiras (às 19h30, na Sala Walter da Silveira, nos Barris). A produção é da defensora pública Marta Torres. O filme traz relatos de parentes e amigos das crianças de Monte Santo que foram separadas dos pais por meio de uma ação judicial sob suspeita de irregularidades.

A primeira apresentação do vídeo, que tem 70 minutos de duração, foi feita no Cine Sesi, em Maceió (AL), terra natal de Marta, no último dia 15, em sessão para convidados. "A recepção ao documentário foi muito boa. Percebi que a plateia ficou sensibilizada com as histórias das pessoas de Monte Santo", relata Marta.

Entre as pessoas que aparecem no documentário, relatando suas histórias de vida, estão Silvânia Maria da Silva e Gerôncio de Brito Sousa, pais das cinco crianças entregues a famílias paulistas. A perda da guarda está sendo investigada pela Justiça local e pela CPI do Tráfico de Pessoas da Câmara Federal. Nesta terça, 27, Luís Roberto Cappio, juiz titular da Comarca de Euclides da Cunha, revogou as guardas provisórias das cinco crianças, concedidas a quatro famílias paulistas. As crianças serão devolvidas aos pais biológicos.

História - O vídeo não faz abordagens de aspecto jurídico. O foco é a vida dos entrevistados. "O objetivo é fazer com que as pessoas reflitam sobre o que importa na vida. O documentário traz o momento em que Silvânia vê o mar pela primeira vez. Foi emocionante, tanto para ela quanto para quem viu", contou Marta.

A advogada Isabella Costa Pinto, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca), que acompanha o caso, confirmou que o documentário deve ser exibido em Monte Santo (a 352 km de Salvador). A estrutura para a sessão já foi providenciada. "Será em um sábado, mas a data ainda não foi definida. Marta surpreendeu nesse filme. Ela consegue mostrar um lado que não está no processo, que é como a vida daquelas pessoas foi afetada com essa estupidez da retirada das crianças", completa Isabella.

O documentário completo será postado na internet, em versões com legendas em inglês e espanhol. "Fui sozinha para o sertão, sem muita gente de minha família saber, porque não me deixariam ir. Depois, apareceu tanta gente boa que, sem cobrar nada, finalizou o documentário, com uma trilha sonora muito legal", comemorou Marta.

A autora disse que já tem um roteiro pronto, desde 2006, para um novo documentário, que abordará um caso de pedofilia.

