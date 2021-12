Filhotes de corujas que viviam em tubulação são capturados

Dois filhotes de corujas que viviam em uma tubulação na avenida Luís Eduardo Magalhães, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foram capturadas nesta quinta-feira, 20, pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). Inicialmente, quatro bichinhos ocupavam o mesmo buraco, mas, de acordo com o Blog do Anderson, um foi atropelado e o outro morreu dentro da tubulação.

De acordo com veterinários do Cetas, os animais vão viver em cativeiro até a fase adulta, quando serão devolvidos ao meio ambiente. Os bichos são da espécie coruja-buraqueira e tem esse nome em referência ao hábito de cavar buracos no solo. As aves também costumam viver em buracos abandonados de outros animais.

