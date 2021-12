Filhos celebram 100 anos de seu Duzinho neste domingo

Patriarca de 25 filhos, 51 netos, 13 bisnetos e dois tataranetos, Teodulino Ribeiro de Almeida, o "seu Duzinho", completa 100 anos neste domingo, 11. Homem de pouco estudo, trabalhou na roça, matou boi e porco, foi comerciante. Comprava mamona, vendia pó de licuri, montou barraca na feira e uma mercearia em Amargosa (a 146 km de Salvador), onde vive há quase 40 anos. Assim criou os filhos.

O maior sonho dele é ganhar na loteria. "Jogo todo dia. Meu desejo é comprar um bilhete premiado com R$ 300 mil. Vou tentar até conseguir", persevera.

Seu Duzinho conta, com precisão e rapidez, além das histórias do passado, como formou a família: "Em 1941, casei com Eulélia, com quem vivi 16 anos e tive 11 filhos. Com Juracy, casei em 1957 e tive 14 - 19 estão vivos".

Neste domingo, a família se reúne para um café da manhã e, mais tarde, um churrasco na chácara de um dos filhos dele, na zona rural de Amargosa.

Mas a festança começou neste sábado, 10, com missa na Catedral de Nossa Senhora do Bom Conselho, seguida de recepção para a família e amigos, como o bispo diocesano de Amargosa, dom João Nilton, que celebrou a missa de ação de graças pelo centenário, ao lado de dois filhos religiosos, os padres Geraldo Antônio Coelho, historiador e superior do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, e Wilson Coelho, pároco em Valença.

Em 2012, em visita à cidade, o governador Jaques Wagner conheceu seu Duzinho, no dia em que ele comemorava 99 anos.

O filho mais velho, padre jesuíta Geraldo Coelho, atribui a longevidade do pai a uma herança de família. "Meu avô morreu com mais de cem anos, tenho uma tia de 98 anos e dois tios com mais de 80. A vida dele foi muito agitada na roça. Só ficou mais tranquilo quando foi morar na cidade e os filhos saindo de casa para estudar fora. Eu saí aos 15 anos e fui ser interno no Antônio Vieira, morei fora do País. Assim, ele se dedicou à família", contou o religioso.

Seu Duzinho é uma personalidade ilustre em Amargosa, onde mora com parte da extensa família, que chega a mais de 200 pessoas.

Homem de pouco estudo e família humilde, ele seguiu os passos do pai, que casou duas vezes e chegou aos 100 anos e cinco meses de vida.

Sem TV - O filho Nilton brinca: "Meu pai tinha um filho por ano pois naquele tempo não havia TV. Quando ele ganhou a primeira, há 39 anos, coincidiu com o nascimento de Jurandy Vitória, a caçula. Parou a produção".

Seu Duzinho dedicou a vida à criação dos filhos, tendo como prioridade a construção do bom caráter de todos. "Acredito que ele está feliz com o resultado. Guardo dele a honestidade. Hoje será a primeira vez que vou dar um beijo nele, pois a rigidez dele impedia essas demonstrações de carinho. Mas, ninguém tem mágoa por isso, pelo contrário", diz o caçula dos homens, Gilberto, que também mora em Salvador.

