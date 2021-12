Filho tira a vida da mãe ao tentar matar vizinhos no interior da Bahia

Francisco da Silva Ferreira, 30 anos, o Nem, foi preso na noite do sábado, 11, no povoado de Morro Branco, em Andorinha (a 427 Km de Salvador), após matar a mãe, a dona de casa Valdete Anália da Silva Ferreira, 55, e balear os vizinhos, João Ferreira dos Santos, 53, e o filho dele, Itamar Ferreira dos Santos, 19.

Pai e filho foram atingidos nas costas e levados ao Hospital Dom Antônio Monteiro, em Senhor do Bonfim, a 43 Km de Andorinha. O delegado Felipe Neri, da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Senhor do Bonfim, disse que Nem matou a mãe acidentalmente, quando tentava sair de casa com uma espingarda de caça para matar os vizinhos, após uma briga.

Nem, João e Itamar estavam bebendo juntos, quando se desentederam.

Segundo Neri, a briga entre os vizinhos foi motivada por causa de bebida alcóolica. Ele não deu mais detalhes. “Familiares tentaram impedir que ele saísse, quando a arma disparou e acertou a senhora no pescoço. Depois disso, enquanto a família dava socorro a mãe, ele recarregou a arma e foi para matar os vizinhos”, contou o delegado.

Pai e filho não correm risco de morte. Nem vai responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e por duas tentativas de matar.

