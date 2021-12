Filho mata o próprio pai em Vitória da Conquista

Embriagado, Edemon Vasconcelos Santos, 34, matou o próprio pai por espancamento, em Vitória da Conquista, no início da tarde desta segunda-feira, 16. O crime aconteceu dentro da casa do idoso, Edson Pires dos Santos, 74, localizada na rua Maiquinique, bairro Kadija.

Segundo vizinhos, Edemon estaria alcoolizado no momento em que começou uma discussão com o pai. Na tentativa de fuga, o criminoso foi capturado pela Polícia Militar e apresentado em flagrante no Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) e será encaminhado ao Presídio Advogado Nilton Gonçalves.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica realizaram perícia na residência e o corpo será levado ao Instituto Médico Legal para necropsia.

adblock ativo