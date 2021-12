Filho é preso suspeito matar a mãe após chegar alcoolizado de micareta

Edmilson Moreira Júnior, 20 anos, é suspeito de ter agredido e matado a mãe depois de chegar alcoolizado da Micareta de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Ele foi preso. Solange Mabel Reis Oliveira, 66 anos, morava sozinha na rua B, no Conjunto Feira X, e foi encontrada com lesões na cabeça.

Segundo informou o delegado João Rodrigo Uzzum, da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do interior (1ª Coorpin/Feira de Santana), ao site Acorda Cidade, Edmilson tem histórico de violência familiar e já possuía antecedentes criminais.

A idosa tinha problemas de saúde, conforme o delegado, e morreu após sofrer um traumatismo craniano. O filho, após chegar da micareta neste domingo, 21, teria batido na porta, mas, talvez por conta da dificuldade de locomoção, a mulher acabou demorado de abrir. Ao entrar, ele chegou a agredi-la verbalmente, depois ela começou a gritar dizendo que estava sendo agredida.

De acordo com Uzzum, a equipe colheu informações de testemunhas no local do crime e, depois de reunir provas, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito. Ele foi encaminhado ao presídio do município e poderá responder por homicídio qualificado.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município.

