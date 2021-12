Filho é preso ao tentar dar golpe em mãe que ganhou na Mega

Um homem foi preso em Várzea Paulista, em São Paulo, ao tentar dar um golpe na mãe, uma das ganhadoras do bolão da Mega da Virada com 21 funcionários do Hospital Municipal Waldemar Ferreira, em Teofilândia, na Bahia. Cristiano Araújo dos Santos, de 22 anos, fingiu o próprio sequestro junto com o comparsa Wellington Santos Oliveira, de 20 anos, que também foi detido. Para isso, Wellington ligou para a mãe de Cristiano pedindo R$ 100 mil para liberá-lo.

A faxineira, que ganhou cerca de R$ 2 milhões na loteria, procurou a polícia de Teofilândia, que desconfiou do sequestro. Ela foi orientada a depositar um valor inferior ao solicitado na conta do filho. Por meio das imagens do circuito de segurança do banco em Várzea Paulista, a mulher reconheceu o filho como a pessoa que sacou o dinheiro.

Cristiano e Wellington foram presos na sexta, 31, e apresentados nesta segunda, 3.

adblock ativo