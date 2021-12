Filho de vereador morre afogado no Rio São Francisco

O filho do vereador eleito no último dia 2 morreu afogado nas águas do Rio São Francisco neste domingo, 9, no município de Juazeiro.

De acordo com informações do site Geraldo José, o corpo de Alan Santos, 24 anos, foi encontrado na região conhecida como "Croinha", próximo à estação de captação de Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae).

De acordo com o site, o pai da vítima, conhecido como Domingão da Aliança, assim que tomou conhecimento da tragédia passou mal e foi internado em uma unidade hospitalar da cidade.

