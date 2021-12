Filho de vereador é morto a facada em briga de bar

Thiarles Henrique Souza, 22 anos, foi morto com uma facada no peito após discutir com um jovem em um bar na noite de domingo, 18, na comunidade de Sulzinho, distrito de Vereda, Extremo-Sul da Bahia, distante a 1.224 km de Salvador. Thiarles era filho do vereador José de Souza Henrique, o Zezinho do Elba.

Segundo o site Teixeira Agora, Thiarles estava bebendo no bar com amigos quando começou a discutir com o principal suspeito - um adolescente que está foragido. Ele acabou sendo esfaqueado na briga. Thiarles chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Medeiros Neto, mas morreu ainda no caminho.

