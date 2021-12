Filho de radialista é morto em casa durante assalto em Feira

O filho do radialista Aristides Oliveira foi assassinado no início desta quinta-feira, 21, durante um assalto na residência onde ele morava com os pais. O crime ocorreu no bairro de Santa Mônica I, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

O fisioterapeuta Leonardo De Freitas Oliveira, 34 anos, foi surpreendido por um suspeito que invadiu a residência ao render a mãe dele. Após entrar em luta corporal com o homem, a vítima foi alvejada mais de três vezes, morrendo no local.

De acordo com informações da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), após os disparos, o assaltante pegou a chave do automóvel da família – um veículo branco modelo Ônix placa PKG4742 – e fugiu.

O assaltante entrou em luta corporal com a vítima

Leonardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local

