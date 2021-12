Filho de ex-vereadora de Itabela morre após ser espancado em festa

O adolescente Raí Santos Reis, de 17 anos, filho da ex-vereadora de Itabela Ana Jaíra Santana morreu nesta quarta-feira, 14, após ser espancado na saída de uma festa realizada no último domingo, 11, no distrito de Monte Pascoal, em Itamaraju (a 743 km de Salvador).

Conforme o site Radar 64, o jovem, que havia sofrido traumatismo craniano, estava em coma induzido no Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro (a 707 km de Salvador).

O corpo do adolescente foi velado na casa da família, no centro de Itabela, na manhã desta quarta. O enterro foi realizado à tarde, no cemitério municipal da cidade.

A polícia investiga o crime. Até o momento ninguém foi preso.

