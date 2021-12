Filho de conselheira tutelar é assassinado a tiros na Bahia

Um jovem, identificado apenas como Rodrigo, foi assassinado na noite de quinta-feira, 13, no município baiano de Capim Grosso (distante 293 km da capital baiana). De acordo com informações do site Calila Notícias, ele foi morto com um tiro na cabeça, por volta das 20h, próximo a um ginásio de esportes.

Segundo o site, a vítima, que é filho de uma conselheira tutelar da cidade, teria descido do carro quando foi baleado por um homem, ainda não identificado. Conforme o Calila Notícias, no momento do crime o ginásio recebia um campeonato, o que gerou pânico e muita correria do público ao ouvir os disparos.

Ainda não há informações sobre motivação e autoria do crime.

