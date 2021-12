Filho da primeira dama de Nazaré morre em acidente na BR-101

O filho da primeira dama da cidade de Nazaré das Farinhas, Eude Candeias Mascarenhas, morreu em um acidente de moto na BR-101, na tarde deste sábado, 23, no distrito do Capão, no município de Laje (a 260 km de Salvador), próximo a um posto de combustível. Romualdo Neto era professor e morava em Santo Antônio de Jesus.

Segundo informações do site Voz da Bahia, Romualdo dirigia uma moto da marca Kawasaki, cor verde, quando bateu no fundo de uma carreta.

Romualdo sofreu lesões graves e chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Netinho, como era conhecido, trabalhava como professor de Matemática e Física no Colégio Santo Antônio e Escola Nobre.

adblock ativo