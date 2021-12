Filhas de líder da Katiara desaparecem após assassinato dos pais

"Mãe e pai não podem garantir a vida que ele tinha. Ele sendo envolvido ou não, as crianças não têm nada a ver com isso", desabafou Maria Lúcia Honorata dos Santos, 63 anos, sobre o desaparecimento das duas netas, filhas de Robson Luiz Gomes Lima, 32 .

Robin, como era conhecido, é apontado pela polícia como um dos líderes da facção criminosa Katiara. Ele, a companheira e mãe das meninas, Juliana Conceição do Nascimento, 23, e o motorista do carro no qual eles viajavam foram assassinados a tiros na noite de sexta-feira, 28, na zona rural do município de Pedrão, distante cerca de 124 Km de Salvador.

As filhas do casal, Sofia, de 1 ano, e Luna, de 5 anos, estão desaparecidas desde então. A avó e outros familiares acreditam que muitas pessoas não têm ajudado nas buscas pelas crianças por causa das informações sobre o envolvimento de Robson com a facção criminosa Katiara.

Cerca de 20 pessoas, entre parentes e amigos, planejavam viajar nesta terça pela manhã para fazer buscas pelas meninas na cidade Pedrão e região.

Atuação em Nova Brasília

O corpo de Robson estava dentro da mata, distante cerca de 50 metros do carro. “O corpo já estava em estado de decomposição, mas deu para ver que tinha várias marcas de tiros e uma das pernas estava quebrada. Como se tivessem executado ele ali”, contou o irmão Paulo Roberto Gomes Lima, 38.

O subcomandante da 31ª CIPM (Valéria) afirmou que Robson era um dos líderes da Katiara com atuação sobretudo em Nova Brasília de Valéria. “Ele vivia escondido. Aparecia eventualmente em Nova Brasília de Valéria, geralmente no final de semana, para abastecer o tráfico”, afirmou o subcomandante.

Polícia procura crianças

Por meio da assessoria de imprensa da Polícia Civil, o delegado Henrique Moraes, da Delegacia de Catu, informou que as crianças estavam no carro, mas ninguém as viu serem retiradas do veículo. O delegado acrescentou que a polícia atua com o intuito de localizar as meninas. Os corpos do condutor e de Juliana foram encontrados, no sábado, 29, dentro do carro, um Eco Sport prata alugado. Já o corpo de Robson foi encontrado por parentes dentro de uma mata, no domingo, 30.

