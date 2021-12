Filha mata o pai com ajuda da mãe e do ex-namorado na Bahia

Um homem foi morto com facadas na cabeça e no pescoço em Jaguarari (a 411 km de Salvador). De acordo com o Portal Jaguarari, Jilmar Antônio Gomes dos Santos, 43 anos, foi assassinado enquanto dormia em casa nesta quarta, 9. Menos de 24 horas após o crime, policiais prenderam a mulher da vítima, Rita de Cássia Cintra dos Santos, 42 anos, a filha do casal, Bianca Cintra dos Santos, 18 anos, e o ex-namorado dela, Renato dos Santos, de 51 anos.

De acordo com a polícia, Bianca disse que decidiu matar o pai ao sair de uma festa onde estava ingerindo bebida alcoólica. Ela teria convidado o ex-namorado para cometer o crime e ele teria desferido os golpes contra Jilmar.

Já Renato acusa Bianca de ter esfaqueado a vítima. Ele alega que escondeu a arma do crime e que Rita sabia que a filha mataria o pai. Em depoimento, Rita contestou a versão e alegou que Bianca e o pai não se davam bem. Ela alegou que tinha tomado remédio e foi dormir em outro cômodo da casa, só acordando ao ouvir os gritos da filha após matar Jilmar.

Depois do crime, Rita teria pedido socorro para um primo de Jilmar, que acionou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Mas, quando a equipe chegou, ele já estava morto.

A polícia suspeitou do trio após ver imagens de Bianca e Renato circulando nas imediações da casa da vítima. A filmagem de câmeras de segurança mostra que os dois entraram no imóvel de Jilmar, mas apenas Renato saiu, o que levantou suspeita da participação deles no homicídio.

