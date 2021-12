Filha e genro de prefeito e mais uma pessoa morrem em acidente na BA-262

Dois homens e uma mulher morreram durante um acidente de trânsito na noite deste domingo, 18, na BA-262, rodovia que liga a cidade de Almadina à Coaraci. O caso aconteceu nas proximidades de um parque de vaquejada, a 2 km de Coaraci.

Segundo o Blog do Marcelo, as vítimas seriam filha e genro do prefeito Milton Cerqueira, do município de Almadina (a 474 quilômetros de Salvador). A mulher identificada pelo prenome Kalila e o marido Marcos chegaram a ser socorridos para uma unidade médica, mas não resistiram. A outra vítima fatal foi também identificada pelo prenome Patrick.

De acordo com o blog, chovia na região e o tráfego de veículos era intenso por conta da festa dos 56 anos de emancipação política que acontecia em Almadina. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) da região, mas ninguém foi localizado.

