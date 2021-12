Filha do prefeito de Catu fica ferida após acidente na BA-093

Mariana Araújo Requião, de 36 anos, filha do prefeito do município de Catu, Geranilson Dantas Requião, ficou ferida após se envolver num acidente com dois caminhões na manhã desta quinta-feira, 7, na BA-093, em Mata de São João (a 62 km de Salvador).

Segundo o Portal Mais Região, Mariana teria perdido o controle do veículo que conduzia e colidiu em uma carreta que trafegava em sentido oposto. Após a batida, uma caçamba carregada de areia não conseguiu frear e tombou sobre o carro, que ficou parcialmente soterrado no acostamento. Apesar do susto, ela passa bem.

Uma outra mulher, identificada como Maria do Socorro, também ficou ferida no acidente. Ela estava em outro veiculo e parou para prestar assistência à filha do prefeito, quando foi atingida pel carga da caçamba. A mulher foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital do Subúrbio.

O motorista da carreta sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde foi medicado. Já o condutor da caçamba fugiu do local. O acidente causou lentidão em ambos sentidos da via. Por volta das 12h, a via foi liberada.

Veículo ficou parcialmente soterrado no acostamento (Foto: Reprodução | Mais Região)

