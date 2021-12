Filas em postos na capital baiana marcam 9º dia de greve dos caminhoneiros

Os motoristas soteropolitanos enfrentam filas em postos de combustível desde o início da manhã desta terça-feira, 29. No posto na Bonocô, próximo à estação metrô de Brotas, por exemplo, a fila de carros chegou na região do Dique do Tororó, na altura da Arena Fonte Nova.

O mesmo acontece no posto de Sumaré, na avenida Tancredo Neves, apesar de ser menor do que nos dias anteriores. Há relatos de fila também na Vitória. Por conta disso, segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o tráfego está lento nesta região. Agentes de trânsito estão no local.

No posto Plus Brasil, na avenida San Martin, o trânsito também é comprometido em virtude na fila. Situação semelhante é registrada na avenida Suburbana. O tempo médio para atendimento é de 50 minutos.

O desabastecimento ocorre por conta da greve dos caminhoneiros, que chega hoje ao 9º dia. Apesar disso, a chegada de alguns caminhões possibilitou o abastecimento de postos de combustíveis específicos nesta segunda, 28.

Segundo o presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus, dez carretas conseguiram chegar e abasteceram apenas três postos de gasolina, totalizando o fornecimento de 300 mil litros de combustível. Ele afirmou que mais combustível deve chegar nesta terça.

Fila no posto Plus Brasil, na avenida San Martin | Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE

Homem carrega combustível na avenida San Martin | Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE

