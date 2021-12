Filarmônicas vão receber apoio do governo baiano

Trinta filarmônicas do interior do Estado vão receber R$ 30 mil para aquisição e conserto de instrumentos, acessórios, fardamentos e equipamentos de informática.

Os grupos serão beneficiadas com o investimento da segunda fase do Programa de Apoio às Filarmônicas da Bahia, cujo propósito é incentivar e valorizar a tradição musical no interior.

Os recursos advêm de convênio entre o governo do Estado e a Caixa Econômica Federal, que vai disponibilizar um total de R$ 1,5 milhão. Além do apoio direto, estão previstas ações formativas e de difusão para beneficiar filarmônicas de toda a Bahia ainda em 2013.

As entidades têm até o dia 15 para fazer o credenciamento, que visa à habilitação das agremiações para recebimento de apoio.

Nesta segunda fase do programa, os grupos contemplados também vão participar de jornadas de qualificação musical para mestres, músicos e regentes.

O programa ainda propõe a publicação de um catálogo das filarmônicas baianas, encontros, criação de um site e lançamento de um DVD didático, como resultado das jornadas.

A lista de credenciadas será divulgada até o dia 3 de junho. Depois, as filarmônicas serão solicitadas a entregar um Plano de Trabalho em conformidade com o valor do apoio financeiro a ser concedido.

Leia mais sobre o apoio às filarmônicas no jornal A TARDE desta segunda ou na Edição Digital, se for assinante

