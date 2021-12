Figurino de Renato Piaba é furtado em Feira de Santana

O figurino de Renato Piaba foi furtado após um show que o humorista realizou no último sábado, 4, no Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O artista apresentou, entre quinta, 2, e domingo, 5, o espetáculo “Como entender as mulheres”.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a delegacia de Feira de Santana, mas ninguém foi localizado para comentar o crime.

Em nota, a Secretaria de Cultura (Secult), responsável pelo espaço onde era realizado o show, lamentou o ocorrido e informou que será instaurado um processo administrativo para apurar o caso.

"A coordenação do Centro de Cultura prestará toda assistência possível à equipe do artista, bem como dará apoio e informações necessárias à Polícia Civil, responsável pela investigação do fato", disse por meio de nota.

