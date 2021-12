Fiéis homenageiam a padroeira da Bahia com missas e festa

Nesta terça-feira, 8, os fiéis homenageiam Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da Bahia. Dentre as paróquias que rendem louvor à santa estão a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio) e as paróquias Nossa Senhora da Conceição (localizadas em Itapuã, Periperi e Lapinha).

Na Basílica, durante os nove dias preparatórios, os fiéis participaram de missa às 17h30, seguida de momento musical às 18h e da recitação do terço às 19h.

Serão celebradas missas às 5h, 6h, 7h, 12h30, 15h30 e 18h. A missa solene será presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, às 9h. Após a celebração eucarística, haverá procissão pelas ruas do Comércio.

Em Itapuã, em homenagem à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, às 6h acontece alvorada em vários pontos do bairro, oração de Laudes e Ofício de Nossa Senhora. Serão celebradas missas às 7h, 9h e 11h.

A partir das 15h, terá início a Oração Mariana de Louvor, com a recitação do terço. Uma procissão terá início às 16h30, saindo da Igreja Matriz, passando pelas principais ruas do bairro. A missa solene será presidida por dom Murilo Krieger.

Na paróquia Nossa Senhora da Conceição (Periperi) serão celebradas missas às 7h, 9h e 12h. Às 15h, os fiéis se reunirão para recitar o terço da misericórdia. A missa solene em homenagem a Nossa Senhora da Conceição terá início às 17h.

Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha), a padroeira da Bahia será homenageada com alvorada às 6h e missa às 8h. A partir das 17h, acontece procissão, saindo Largo da Soledade, seguindo até a Igreja Matriz. A missa solene será às 18h.

