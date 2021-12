Feto é levado para hospital em saco por falta de ambulância

A falta de ambulâncias para atender a população de Feira de Santana (a 117 km de Salvador), segundo município mais populoso da Bahia, levou um funcionário do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a orientar uma mulher grávida de quatro meses, que sofria um aborto espontâneo, a enviar o feto para um hospital da cidade em uma sacola plástica.

O fato ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 8, quando a jovem Joseane Brito de Jesus, que reside em um bairro conhecido como Tomba, começou a perder sangue. Segundo o site Acorda Cidade, um parente da mulher ligou para o Samu local, mas foi informado de que não havia ambulâncias disponíveis para a prestação de socorro.

O parente da jovem, chamado Aldiney de Castro, diz que o atendente ofertou socorro à gestante em um veículo particular para o Hospital da Mulher. "Peça para colocar o feto numa bolsa, numa sacola. Se tivesse uma ambulância, eu mandava na hora, mas pode ficar tranquilo que, quando chegar ao Hospital da Mulher, ela será atendida na hora", disse o atendente a Castro, conforme ligação gravada pelo familiar.

Castro conta que seguiu a recomendação do atendente, mas quando chegou ao hospital, apenas Joseane Brito pode entrar na unidade. O feto, que já estava sem vida, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde foi realizado o levantamento cadavérico.

Procurada pelo Portal A TARDE para comentar a ausência de ambulâncias no município e a orientação do servidor, a coordenadora do Samu local não foi encontrada até o fechamento da matéria.

Confira a localização de Feira de Santana, em relação à capital baiana:

adblock ativo