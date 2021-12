Feto é encontrado em terreno atrás de uma casa em Feira de Santana

Um feto foi encontrado dentro de uma sacola plástica, nos fundos de uma residência no bairro de Papagaio, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). A polícia desconfia de que uma jovem que estava internada no hospital do município tenha abortado.

O caso é investigado e o feto foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.

