Festival encerra a 4ª edição de encontro estudantil

O 4º Encontro Estudantil da Rede Estadual de Ensino foi encerrado, nesta sexta-feira, 4, com um grande show no palco armado na Arena Fonte Nova. O Festival Anual da Canção Estudantil (Face) está na sua oitava edição.

Estudantes do ensino médio apresentaram seus projetos nas áreas de ciências, arte, esporte e cultura. Eles passaram por seletivas nas escolas onde estudam, depois por etapas regionais, até chegarem ao Encontro Estudantil.

No Face, foram 15 canções finalistas de autoria dos estudantes que se destacaram entre as 1.054 escolas dos 27 Núcleos Regionais de Educação (NRE).

Os estudantes selecionados chegaram uma semana antes e foram preparados para a apresentação pelo diretor musical Luciano Bahia. Técnicas de voz, aulas de teatro e postura de palco fizeram parte do treinamento dos participantes.

Canções

A canção Aprendiz foi composta por Sabrine Pereira Oliveira, 17 anos, que está no 3º ano do ensino médio, do Colégio Estadual Papa João Paulo I, no município de Brotas de Macaúbas. "A canção fala sobre mim mesma. Nós todos somos aprendizes em tudo que fazemos" disse emocionada por ser seu último ano no Face.

Jaqueline de Jesus Rodrigues, 17 anos, é compositora e intérprete de E tirar isso de mim. "Essa canção fala de máscaras. Nós todos temos e precisamos tirá-las", afirma a adolescente, que veio do colégio modelo Luis Eduardo Magalhães, na cidade de Itaberaba.

O evento contou com a presença do governador Rui Costa e do secretário da Educação, Osvaldo Barreto. O secretário ressaltou a importância do protagonismo dos alunos na construção pedagógica do saber.

"Esse encontro mostrou a vitalidade da escola pública. Todos os projetos foram construídos pelas escolas. Em 2016, o Encontro permanece e vai ser fortalecido" concluiu o titular da SEC.

