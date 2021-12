Festival em Simões Filho arrecada fundos para tratamento do câncer infantil

O Dia das Crianças deste ano no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, será mais animador para algumas crianças da cidade. Isso porque a associação Vivo Feliz Apoio ao Combate ao Câncer Infantil (ACCI), ONG que apoia o combate ao câncer infantil, vai realizar, no dia 12 de outubro, a 8ª edição do Gastrofest, um festival gastrônomico que tem como objetivo arrecadar fundos para o tratamento das crianças assistidas pela instituição.

A festa vai contar com atrações musicais, sorteio de brindes e brinquedos, parquinho e, claro, várias guloseimas, tudo fruto de doações. O dinheiro arrecadado com a venda das cartelas será utilizado para custear o transporte das crianças com câncer para o hospital, durante todo o ano seguinte.

"O Gastrofest é a grande fonte de renda da ACCI, sustena nossas ações o ano inteiro. Mas, em 2017, ganhamos novos apoiadores e por isso vamos reverter toda a renda para a construção da sede. Tem muitas crianças que deixam de fazer o tratamento por morarem longe de Salvador e não ter onde ficar. Um abrigo adequado pode ser a diferença entre a vida e a morte. É isso que nós queremos oferecer", explica o presidente da ONG, Sérgio Oliveira, por meio de nota.

O festival vai acontecer das 10h às 17h, na Praça da Bíblia, em Simões Filho. A entrada, que dá direito aos doces, salgados e bebidas, além do acesso ao parquinho e participação dos sorteios, custa R$12.

ACCI

A instituição foi fundada em 2007, um ano após a morte do filho caçula de Sérgio, vítima de um câncer localizado atrás do olho. Desde então, Sérgio e a esposa, Cristiana Oliveira, se dedicam para apoiar os "pequenos guerreiros", apelido que o presidente da associação deu às crianças assistidas pela ONG.

