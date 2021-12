Festival do Licor vai premiar as melhores produções em Cachoeira

Conhecida como polo licoreiro, a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, vai receber o Festival do Licor, primeiro festival do Brasil voltado para a bebida. O evento é uma competição entre os 10 melhores produtores do município.

Moradores e visitantes irão escolher o vencedor comprando o “menu degustação”, composto por 10 garrafinhas com os licores participantes do festival, que está disponível em vários pontos de venda da cidade.

Os consumidores recebem uma cédula de votação ou selecionam os preferidos pelo site do festival, para escolher o melhor licor nas categorias Tradicional (sabor jenipapo) e Melhor de 2019 (sabores diversos).

Forrozeiro Danton fará a abertura do Festival do Licor

O vencedor receberá R$ 1 mil para cada categoria. A premiação ocorre no dia 25 de junho, data em que a cidade se torna capital do Estado. A abertura do evento acontece no próximo sábado, 1º, com a participação do cantor Danton, na Praça 25 de Junho.

