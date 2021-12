Festival do Chocolate gera negócios e incrementa o lazer em Ilhéus até domingo

Com expectativa de chegar aos 12 mil visitantes até o encerramento, o equivalente a 50% mais que as 8 mil pessoas que estiveram no evento, no ano passado, o "II Festival do Chocolate de Ilhéus", que termina neste domingo, está se constituindo em oportunidade de negócios e numa opção de lazer para a população da cidade e de municípios do sul do Estado. O evento, que acontece no Centro de Convenções de Ilhéus, reservou o "Chocolounge" para apresentação de artistas regionais, além de trazer atrações famosas nacionalmente. Na sexta-feira, o show é da cantora Ana Cañas e, neste sábado, é a vez de Adriana Calcanhoto mostrar a versatilidade de seu repertório.









