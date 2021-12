Festival de cultura e arte celebra os 256 anos de Camaçari

O município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador (RMS), completará 256 anos no domingo, 28. Para comemorar a data, a prefeitura local realiza o III Festival de Cultura e Arte, que teve início no último dia 21 e vai até o dia em que a fundação do município é celebrada.

Música, dança, teatro, cultura popular, artes visuais, artes plásticas, literatura, palestras e oficinas fazem parte da programação, que em sete dias deve reunir aproximadamente mil apresentações artísticas.

Atualmente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o número de habitantes da cidade é de 281.413.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Camaçari é o segundo maior da Bahia (atrás apenas de Salvador), o quinto maior da região Nordeste e 38º maior do país. O PIB é estimado em cerca de R$ 12 bilhões.

Programação

Nesta sexta, 26, sábado, 27, e domingo, no Teatro Alberto Martins, a partir das 9h, tem exposição fotográfica, espetáculo teatral e apresentação de grupos de capoeira.

A Cidade do Saber recebe nesta sexta o projeto "Ver Fotos e Ouvir Histórias", com Walter Firmo, às 18h. Na praça da Simpatia, as bandas Cabeça de Tambor, Harmonia do Samba e Filhos de Jorge sobem ao palco a partir das 20h.

Na praça Machadinho, às 20h, também haverá apresentação de capoeira, espetáculos de dança, teatro e shows de Laila Andresa e Eric Mazzone.

Em Barra do Jacuípe, na praça da Igreja, ocorre apresentação de capoeira, espetáculos de dança, teatro e o show infantil Os Sapekas, além da apresentação da cantora Dayna Lins, às 15h.

Em Barra do Pojuca, além de apresentação de capoeira, tem espetáculo de dança e teatral, com shows das bandas Declinium e Turma do Samba, às 20h.

Amanhã, a programação na praça da Simpatia começará às 9h, com exposições de artes visuais e literárias, feira de artesanato, oficina de bateria, teatro de rua, festival gastronômico e dança. Os shows iniciam às 20h com os DJs Eclipse e Wanessa Figueiredo, banda Titãs, Gerônimo e Edy Vox.

No domingo, a sambista Jú Moraes e a banda Roupa Nova vão encerrar o evento.

Aldeia

A cidade de Camaçari começou sua história com a formação da Aldeia do Divino Espírito Santo pelos jesuítas João Gonçalves e Antônio Rodrigues, às margens do rio Joanes, em 1558.

Em 28 de setembro de 1758, a cidade foi emancipada, por meio de decreto do marquês de Pombal, que alterou o nome do povoado para Vila de Nova Abrantes do Espírito Santo e expulsou os jesuítas que viviam na região.



Tempos depois, passou a ser chamada apenas de Vila de Abrantes. Os primeiros registros apontaram a existência de 544 casas e 1,2 mil habitantes.

