Festejos de Bom Jesus da Lapa acontece nesta terça-feira

A festa de Bom Jesus da Lapa (a 777 km de Salvador) será realizada nesta terça-feira, 6, com seis missas programadas entre 5h e 22h, além da tradicional procissão saindo, às 16h30, da catedral e chegada ao santuário de pedra às 18h30.

A cidade de Bom Jesus da Lapa cresceu no entorno da gruta transformada em santuário pelo catolicismo, depois de o lugar ser ocupado por um eremita português, que encontrou as cavernas sob o morro de calcário há 328 anos.

Cerca de 600 mil pessoas passam pela cidade durante a novena e no dia da festa. Na quarta, 7, a rotina do lugar com 68 mil habitantes começa a voltar ao normal.

Por ano, o município atrai cerca de dois milhões de visitantes, conforme o reitor do santuário, padre João Batista do Nascimento. “Mas sentimos que, nos últimos anos, o movimento já é grande desde início de julho até setembro, quando ocorre a festa de Nossa Senhora da Soledade (a quem o santuário também é dedicado)”.

“Participo das missas, da procissão pego a estrada de volta. Prefiro assim, pois é difícil arrumar hotel”, disse a comerciante Valéria Dias, residente em Ibotirama, cerca de 100 km da cidade.

adblock ativo