Festas com paredões de som terminam com duas mortes na RMS

Duas festas conhecidas como paredão (onde são instalados diversas caixas de som em volume alto) terminaram com duas mortes na noite deste domingo, 11, em cidades diferentes na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O primeiro crime aconteceu no centro de Dias D'Ávilla por volta das 19h30 e vitimou Luciano Araújo Santos, 31 anos.

Testemunhas relataram para a polícia que ele se afastou para atender um telefonema, quando foi surpreendido por dois homens em um carro branco. Luciano foi baleado em várias partes do corpo. Ele chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu.

Já o outro crime ocorreu no município de São Francisco do Conde, por volta das 23h50. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Edson Barreto Neri Júnior, 28 anos, deixava a festa paredão na garupa de uma moto. O veículo foi atingido por um carro.

Edson e o motociclista caíram e foram baleados. Edson morreu no local. Já o outro homem, não identificado até o momento, foi levado para um hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Segundo testemunhas, quatro homens participaram da ação. Eles não foram identificados e a motivação do ataque é desconhecida.

Salvador

Na última quarta, 7, um homem morreu e seis foram baleadas durante um evento semelhante no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

adblock ativo