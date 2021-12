Festa termina com dois mortos em Simões Filho

A polícia já identificou e tenta capturar um dos autores dos tiros que atingiram cinco pessoas, matando duas delas, na rua Octávio Mangabeira, no Cristo Rei, em Simões Filho (Grande Salvador), domingo à noite.

O crime ocorreu após uma comemoração pelo Dia dos Pais no largo do Silviano, onde pessoas se divertiam com um carro com 'paredão de som'. Segundo o titular da 22ª Delegacia (Simões Filho), Rogério Ribeiro, o alvo era Ueberson Batista Macedo, 27, o Quim, que morreu.

"Alguns homens passaram a pé e dispararam em direção ao evento, mas o alvo era Quim. Ele era traficante e tinha um pequeno comércio em Aracaju". O delegado disse, ainda, que os bandidos chegaram disparando para o alto para abrir a multidão e encontrar Quim.

Ueberson, o Quim, morreu ao ser baleado. O atirador queria detonar só ele (Foto: Reprodução l Polícia Civil)

A outra vítima foi Carlos Aílton dos Santos Ribeiro. Os sobreviventes, Ana Paula da Conceição, Richard de Soares de Jesus, 20, e Laura Gomes Santos Isabel, 20, que ainda está internada no Hospital Municipal de Simões Filho. Conforme o delegado, uma briga de gangue de traficantes teria motivado o crime.

Sob anonimato, um morador disse que o autor dos disparos e Ueberson discutiram à tarde e, horas depois, Ueberson voltou para tirar satisfação, mas foi baleado. Rogério Ribeiro disse não possuir esta informação, mas não a descarta.

O morador ainda contou que o local estava cheio de gente na hora do crime e muitos tiros foram disparados: "Foi uma grande correria por causa dos tiros. O dono do carro com o som foi embora e a festa acabou".

Tráfico de drogas

Ainda segundo o delegado, o bairro Cristo Rei tem uma forte presença do tráfico de drogas e é um dos mais violentos de Simões Filho. "Dentro de uma escala de 0 a 10, Cristo Rei ficaria em 7 no quesito violência", relata.

A reportagem de A TARDE pode perceber isso diante do medo dos moradores em falar sobre o crime. Quase todo mundo dizia não saber de nada. "Quando ouvi os tiros baixei as portas do mercadinho na hora. Não vi e não sei de nada", disse uma comerciante.

Durante o tempo em que a equipe ficou no local do crime, um homem tentou intimidar o trabalho ao seguir de perto os passos do repórter e do fotógrafo. Por questões de segurança, a equipe de reportagem logo deixou o local.

