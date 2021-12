Festa 'paredão' será fiscalizada durante São João de Ibicuí

Festas com sons do tipo 'paredão' serão o foco de monitoramento da polícia durante o São João da cidade de Ibicuí (a 526 km de Salvador), que acontece entre dias 19 e 24 de junho. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o respeito ao volume máximo, horários e posicionamentos em locais proibidos serão fiscalizados.

“Som alto e pertubação do sossego público serão coibidos. Se o condutor do veículo estiver com um volume abusivo vamos orientar a reduzir o som, mas caso seja mais grave, apresentaremos o condutor e o veículo na delegacia”, afirmou o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Itapetinga), major Aroldo de Araújo Horta.

Hospitais, instituições públicas e locais próximos a residências não podem ter som até mais tarde. Ainda de acordo com a SSP, a cidade teve redução de 100% nos crimes de feminicídio e 25% nos crimes contra a vida, no primeiro quadrimestre de 2019.

