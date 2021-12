Festa no interior da Bahia termina em sexo explícito

Uma festa intitulada "Libertty Fest Car", na cidade de Gandu, no interior da Bahia, que ocorreu no último domingo, 13, terminou com casais tendo relações sexuais no meio da rua.

De acordo com o site Gandu Notícias, a organização do evento contratou um "gogo Boy" e uma "gogo Girl", que mantiveram relações sexuais com algumas pessoas presentes na festa.

Fotos e vídeos do ocorrido logo se espalharam nas redes sociais, o que trouxe indignação e revolta por grande parte da população da cidade.

