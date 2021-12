Festa em Vitória da Conquista acaba em morte

Disparos de arma de fogo durante a Festa de Santa Marta, um show de forró que acontecia na noite deste domingo, 26, em Vitória da Conquista, gerou uma morte e causou pânico entre as pessoas que estavam no local.

Segundo informações do Blog do Anderson, o atirador tinha como alvo Rodrigo Santos Lopes, de 21 anos, que foi atingido e morreu no local. O homem que efetuou os disparos chegou a ser agarrado por populares, mas ele conseguiu fugir e descartar a arma num matagal.

A Polícia Militar em conjunto com a Polícia Técnica registraram a ocorrência que será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O corpo passa por necropsia no Instituto Médico legal. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

