Festa em Santo Amaro reúne cultura, fé e diversão

A tradicional Festa de Nossa Senhora da Purificação, realizada em Santo Amaro (distante a 72 km de Salvador), no Recôncavo baiano, começa nesta sexta-feira, 24, e segue até 2 de fevereiro.

As celebrações para a padroeira do município costumam atrair um grande número de baianos e turistas. São esperadas cerca de 20 mil pessoas nos dias de semana e 30 mil no sábado.

Desde esta quinta, 23, os preparativos para a maior festa da cidade - berço dos cantores Maria Bethânia e Caetano Veloso e de fortes tradições culturais - estão a todo vapor.

Com o tema 'A Pérola Cultural do Recôncavo', em homenagem aos artistas filhos da terra, a edição deste ano também contará com atrações nacionais, além de manifestações religiosas e culturais locais pelas ruas.

Na programação musical, nomes como Fábio Júnior, que faz show às 22h deta sexta, Leonardo, Jau, José Augusto, Gerônimo, Luiz Caldas, Cheiro de Amor, Araketu, Patchanka, Léo Santana e Parangolé.

Infraestrutura

Palcos, barracas, parque de diversões, sinalização, limpeza dos equipamentos públicos e orientações de trânsito fazem parte da infraestrutura montada para a festa.

A ideia dos organizadores é que haja opções para todos os gostos e espaços para shows gratuitos, desde o pôr do sol até altas horas. "A festa se mantém igual, mas com uma estrutura melhor e moderna", assegura o secretário de Cultura, Rodrigo Velloso.

A parte religiosa também tem uma grade extensa, com novenas e missas, além da tradicional procissão - ponto alto da programação -, das 17h às 21h, no próximo dia 2. "A cidade toda respira a Festa de Nossa Senhora da Purificação", garante Velloso.

