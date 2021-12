Festa em complexo policial de Barreiras é investigada

Um inquérito foi aberto nesta segunda-feira, 25, pelo delegado de Barreiras, Francisco Carlos de Sá, para apurar as circunstâncias da gravação e divulgação em redes sociais das imagens de uma festa entre detidos na carceragem da cidade.

No vídeo, eles aparecem bebendo e fumando, supostamente cigarros de maconha, e com um aparelho de som que toca músicas de festa. "Já identificamos todos os presos que aparecem no vídeo", afirmou o delegado, que agora quer saber quando foi o episódio, quem o gravou, de quem é o celular e quem distribuiu as imagens.

Desde a semana passada, o delegado e equipe estão com a atenção voltada para a cadeia de Barreiras, construída originalmente com capacidade para 28 presos, mas que, nesta segunda, abrigava mais de 70.

Na noite do último dia 19, houve um princípio de rebelião, com ameaças de morte feitas por um grupo de presos contra outro, acusado de informar sobre tentativas de fuga a policiais de plantão. Em revista, no dia seguinte, foram encontrados instrumentos de fabricação artesanal, como punhais e lanças, celulares e drogas.

Na noite do dia 21, seis presos foram levados ao Hospital do Oeste, após ingerir bebida feita por eles com cascas de frutas e perfume. Em todas as ações, a Polícia Civil contou com reforço da PM para controlar a situação.

Desvio de função

"Realizamos nosso trabalho com zelo, mas o efetivo é pequeno e não foi capacitado para custodiar presos", destacou o delegado. Ele salienta que os policiais civis são preparados para investigar e anseiam pelo fim da construção do presídio regional para voltar às funções originais.

Com a previsão de disponibilizar 401 lugares, o Presídio Regional de Barreiras está em construção desde meados do primeiro semestre de 2014. A expectativa de conclusão e entrega é até outubro, conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A construção da unidade, para que o complexo policial seja destinado apenas às detenções provisórias, é um dos pedidos da comunidade local, por meio da Pastoral Carcerária e de instituições como a Comissão pela Paz e Segurança de Barreiras.







adblock ativo