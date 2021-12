'Festa do pó' tem 30 pessoas presas e quatro adolescentes apreendidos

Trinta pessoas foram presas no último domingo, 1º, ao participar de um evento que a polícia denominou de 'Festa do pó'. Quatro adolescentes também foram apreendidos na ação em um bar no bairro de Pombalzinho, em Ribeira do Pombal, a 310 km de Salvador.

A polícia ainda encontrou uma pistola, munições, um 'facão' e cocaína com o grupo. O proprietário da arma não foi identificado.

De acordo com o comandante da 21ª CIPM, major PM Dequex Araújo, esta é a segunda 'festa do pó' interrompida pela polícia, após a operação conjunta do Pelotão de Emprego Tático Ostensivo (Peto) e do 2º Pelotão da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Caldas do Cipó).

Alguns participantes do evento conseguiram fugir. As 34 pessoas que participavam do evento, dentre elas os adolescentes, foram encaminhadas para Delegacia Territorial (DT/Ribeira do Pombal).

Material encontrado foi encaminhado para a DT/ Ribeira do Pombal (Foto: Divulgação | SSP-BA)

