Festa de São Pedro de Eunápolis é cancelada

O "Pedrão", tradicional festa junina da cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, foi cancelado. De acordo com a nota divulgada em sua página no Facebook, a prefeitura informou que a medida decorreu de um conjunto de fatores que prejudicaram a ocorrência do evento.

A gestão municipal citou "as condições climáticas, a crise financeira, o desabastecimento de combustíveis e de alimentos, a falta de gêneros de primeira necessidade, de equipamentos de segurança e de atendimento à saúde, decorrente da manifestação de caminhoneiros e a incerteza de novos movimentos reivindicatórios" como fatores que levaram ao cancelamento. Segundo a nota, tais aspectos "tornam o evento um risco" para a população que visita a cidade nessa época.

De acordo com a prefeitura, o dinheiro da festa será revertido para "serviços essenciais" nas áreas de infraestrutura urbana, educação e saúde.

Apesar do cancelamento do São Pedro, as festas de São João nos bairros serão mantidas. A programação conta com artistas locais entre os dias 14 e 23, nos bairros Juca Rosa, Pequi e Rosa Neto, e em três distritos, Colônia, Mundo novo e Gabiarra.

