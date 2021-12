Festa de Bom Jesus da Lapa deve atrair 550 mil romeiros até segunda

Segue até segunda-feira, 6, a festa religiosa de Bom Jesus da Lapa, conhecida como a capital baiana da fé. O município recebe cerca de 550 mil romeiros durante os 10 dias de programação.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Turismo, o número estimado de romeiros é 10% maior do que em 2017. Durante todo o ano, a cidade recebe 2,5 milhões de visitantes, que são atraídos pelo turismo religioso.

Banhada pelo Rio São Francisco, a cidade fica a 780 quilômetros de Salvador e tem entre seus principais atrativos as sete capelas que compõem o santuário de Bom Jesus da Lapa e os passeios de barco feitos no leito do principal rio do Nordeste brasileiro.

Desde a última sexta-feira, 28, o Santuário de Bom Jesus da Lapa tem recebido romeiros que participam da novena com celebrações diárias, às 19h, presididas por padres e bispos da Bahia, Sergipe e Minas Gerais.

O auge da festa acontece na segunda, 6, com vigília e procissão, às 17h. Este ano, a romaria homenageia os missionários católicos, que têm a atribuição de difundir os ensinamentos bíblicos.

Sete capelas compõem o Santuário de Bom Jesus da Lapa, um dos principais atrativos do município

