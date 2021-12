Festa da droga acaba com 18 detidos em Vitória da Conquista

Uma festa anunciada nas redes sociais como aniversário e que cobrava entrada para os homens chamou atenção da polícia neste sábado, 13, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Ao todo 18 pessoas foram detidas, entre elas 12 menores. De acordo com a 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Vitória da Conquista) armas e drogas foram encontradas no evento realizado no bairro Morada dos Pássaros.

Segundo a PM, na festa estavam cerca de 120 pessoas, a maioria adolescentes menores de 18 anos. Ainda de acordo com a PM, essa não foi a primeira vez que festas como esta aconteceram na mesma casa.

Um homem de 26 anos, responsável pela casa, foi preso por posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Uma jovem de 18 anos também foi detida por corrupção de menores, informou a PM.

De acordo com a polícia, foram encontradas maconha, cocaína, diversas embalagens com resíduos de cocaína já utilizados, dinheiro, um revólver, seis munições e celulares. Os presos estão à disposição da Justiça.

adblock ativo