Festa da Boa Morte tem ponto alto nesta quinta-feira em Cachoeira

Esta quinta-feira, 15, é a principal data dos festejos da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira (a 112 km de Salvador), dia dedicado à Nossa Senhora da Glória e ponto facultativo na cidade.

Na programação, além dos rituais religiosos, tem almoço festivo, valsa e samba de roda no largo d’Ajuda dando início a parte profana da tradição. A alvorada começa às 5h.

Às 10h tem missa solene na Igreja Nossa Senhora do Rosário e, às 11h, procissão festiva. Ao meio-dia tem valsa e samba de roda, seguido de almoço na sede da irmandade.

A comemoração da Boa Morte é realizada há 199 anos por mulheres descendentes de escravizados e é um dos eventos reconhecidos como Patrimônio Imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac).

Auge

“Esse é o principal dia da nossa festa, pois além dos turistas que estão lotando pousadas e hotéis, no dia de Nossa senhora da Glória também recebemos milhares de visitantes dos municípios vizinhos”, disse o proprietário de pousada, Carlos Abel Dias Santos.

Ele salientou que, este ano, a procura superou a festa de 2018 e que seus dois estabelecimentos estão lotados desde o início dos festejos, “e ainda tem gente procurando lugar pra ficar”, destacou.

O empresário enfatizou que a Boa Morte é uma das principais datas da cidade, que tem outros atrativos como o São João e a Festa Literária de Cachoeira (Flica), em outubro.

“Todos os segmentos são afetados de modo positivo com o movimento, mesmo quem não é do ramo de hospedagem, alimentação e afins”, afirmou Carlos Santos, lembrando que entre os visitantes, “temos grande número de estrangeiros, que vêm conhecer a nossa cultura”.

Para saber quantos são, de onde vem e a média de investimentos de cada visitante, a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) em parceria com a Associação dos Condutores e Guias de Turismo do Vale do Paraguaçu (Actup) está realizando um levantamento durante a festa deste ano.

De acordo com o gestor cultural Jomar Lima da Conceição, este trabalho é fundamental para o planejamento das futuras festas, principalmente na organização de infraestrutura de acolhimento aos turistas.

Histórico

Na cidade pela primeira vez para participar dos festejos, a professora Clarice Bloch disse estar encantada, “por toda esta mistura de cores e sons, bem como pela beleza dos rituais mantidos por dois séculos”. Ela destacou que admira a história do Brasil, “com as particularidades de cada lugar. E a festa da Boa Morte faz parte desta memória coletiva do brasileiro, conservando os rituais antigos, repetidos a cada ano pela irmandade, que é a guardiã desta tradição”.

adblock ativo