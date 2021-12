Festa da Boa Morte começa nesta quarta com procissão

A programação da festa da Boa Morte em Cachoeira (a 110 km de Salvador), no Recôncavo baiano, começa na próxima quarta-feira, 13. Um cortejo leva a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, saindo da capela de Nossa Senhora d'Ajuda, pelas ruas da cidade histórica a partir das 18h30 (veja programação completa ao lado).

Às 19h, uma missa será realizada na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário em homenagem às almas das irmãs falecidas. O encerramento da primeira noite ocorre às 21h, com a Ceia Branca na sede da irmandade, que marca a confraternização entre as irmãs, familiares e convidados. No cardápio, frutos do mar sem azeite de dendê. Neste dia, as irmãs vestem roupas brancas e passam a noite em vigília.

A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte é composta por mulheres descendentes de escravos africanos, todas com mais de 50 anos. Atualmente, 21 mulheres fazem parte da irmandade.

Reconhecimento

O evento, considerado patrimônio da humanidade desde 2010, atrai baianos e turistas para Cachoeira e celebra a libertação dos escravos. O início dos rituais que antecedem a festa da Irmandade da Boa Morte, realizada até o dia 17, ocorre com a Esmola Geral, como é conhecido o ato, quando as devotas saem pelas ruas pedindo a comerciantes e moradores doações para a realização da festa. O ritual é um sinal de fé e humildade e faz parte do compromisso religioso da entidade fundada há mais de 200 anos.

A novidade deste ano na irmandade foi a apresentação de uma nova integrante, recebida pelas irmãs como candidata a ingressar na confraria - ela não pode ter o nome revelado. "Isso é importante porque é a renovação. Não podemos divulgar o nome porque é assunto restrito das irmãs", explicou Valmir Pereira, administrador da sede da irmandade.

As candidatas são chamadas de noviças ou irmãs de bolsa e, ao serem aceitas, passam por um estágio de três anos. "Ela passará por três anos de observação até ser aceita completamente como irmã. Estará sendo observada pelas outras irmãs para saberem se será digna de entrar na irmandade. Durante esse tempo, ela só veste roupa branca e só depois ganha o direito de vestir a beca, a roupa preta", explicou.

No topo da administração e hierarquia está a juíza perpétua. A seguir situam-se os cargos de procuradora-geral, provedora, tesoureira e escrivã. A procuradora comanda as atividades executivas religiosas e profanas. Este ano a juíza perpétua da festa é Nossa Senhora. "Isso porque de sete em sete anos a juíza é Nossa Senhora. Há três meses a juíza perpétua Narcisa Cândida, 104 anos, morreu. Ela estava no lugar de Estelita Souza Santana, morta em 2012, aos 105 anos", disse.

Pela tradição, o cargo é ocupado pela irmã de maior idade e maior tempo na instituição. Quem organiza a festa este ano é a provedora da irmandade Adeíldes Sampaio. Um cajado sagrado carregado por ela identifica o posto.

Valmir Pereira adiantou que será escolhido um dos dias de festejo para a reinauguração da sede da irmandade. "Foram concluídos os banheiros de acessibilidade, instalados os elevadores e a climatização do ambiente. Aguardamos a vinda do governador, que ainda não marcou a data para estar na festa, reinaugurando essas reformas", disse Pereira.

adblock ativo